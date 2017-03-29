В Печорах будут судить парочку за разбойное нападение

Следственным отделом МО МВД России «Печорский» окончено расследование уголовного дела в отношении граждан, обвиняемых в разбое.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в ходе следствия установлено, что в Печорах ночью 24 января 2017 года мужчина из Тверской области, 1979 года рождения, и жительница Дновского района, 1978 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, незаконно проникли в частный дом.

Здесь они совершили разбойное нападение на мужчину и пожилую женщину, применив к ним насилие, опасное для жизни, после чего открыто похитили деньги и мобильный телефон.

Сотрудниками полиции злоумышленники были задержаны. Фигурантам предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного ч. 3 статьи 162 «Разбой» УК Российской Федерации.

В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. Обвиняемым может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет.

Источник: Псковская Лента Новостей