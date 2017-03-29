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Первый в 2017 году лесной пожар зафиксирован в Псковской области

29.03.2017 15:38 ПЛН, Псков

Первый в 2017 году лесной пожар зафиксирован в Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области,  возгорание на площади 0,1 га произошло в районе себежской деревни Дедино.

Пожар ликвидирован к 14.30.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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