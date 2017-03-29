В Пскове офицер заплатит 40 тысяч рублей за избиение подчиненного

В Пскове военнослужащий капитан признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Псковскому гарнизону.

Предварительным следствием и судом установлено, что в октябре 2016 года в ходе построения личного состава роты на территории автомобильного парка в/части 81430, дислоцированной в городе Пскове, капитан, будучи недовольным тем, что один из подчиненных военнослужащих не выполнил его указания, нанес тому два удара ногой, обутой в ботинок с высоким берцем, по ноге. Далее, офицер в хранилище автомобильного парка продолжил предъявлять этому военнослужащему претензии, после чего нанес один удар кулаком в область плеча и один удар ногой, обутой в ботинок с высоким берцем в область головы. Своими умышленными действиями осужденный причинил потерпевшему рвано-ушибленную рану в области левого глаза, физическую боль и нравственные страдания.

Оценив собранные следствием доказательства, Псковский гарнизонный военный суд признал военнослужащего виновным в инкриминируемом ему преступлении и, учитывая, что подсудимый признал свою вину и возместил потерпевшему причиненный вред, назначил наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.

Источник: Псковская Лента Новостей