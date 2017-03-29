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В Пскове офицер заплатит 40 тысяч рублей за избиение подчиненного

29.03.2017 16:38 ПЛН, Псков

В Пскове военнослужащий капитан признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в  военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Псковскому гарнизону.
 
Предварительным следствием и судом установлено, что в октябре 2016 года в ходе построения личного состава роты на территории автомобильного парка в/части 81430, дислоцированной в городе Пскове, капитан, будучи недовольным тем, что один из подчиненных военнослужащих не выполнил его указания, нанес тому два удара ногой, обутой в ботинок с высоким берцем, по ноге. Далее, офицер в хранилище автомобильного парка продолжил предъявлять этому военнослужащему претензии, после чего нанес один удар кулаком в область плеча и один удар ногой, обутой в ботинок с высоким берцем в область головы. Своими умышленными действиями осужденный причинил потерпевшему рвано-ушибленную рану в области левого глаза, физическую боль и нравственные страдания.
 
Оценив собранные следствием доказательства, Псковский гарнизонный военный суд признал военнослужащего виновным в инкриминируемом ему преступлении и, учитывая, что подсудимый признал свою вину и возместил потерпевшему причиненный вред, назначил наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.
 
Приговор вступил в законную силу.

Источник: Псковская Лента Новостей



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