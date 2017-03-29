В Пскове осужден военный, который делал покупки в интернете с помощью чужих банковских карт

В Пскове военнослужащий войсковой части 54916 признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража) и п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, с причинением значительного ущерба гражданину). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Псковскому гарнизону.

Предварительным следствием и судом установлено, что 4 декабря 2016 года рядовой, используя реквизиты банковской карты своего сослуживца, без ведомого последнего осуществил покупку товаров в интернет-сайте на сумму 4000 рублей.

Кроме того, в период с 13 ноября по 4 декабря 2016 года военнослужащий тайно похитил принадлежавшие другому сослуживцу денежные средства в значительном размере путем их безналичного перевода с банковской карты, принадлежавшей последнему, на свою банковскую карту, а также путем безналичной оплаты товара в сумме 5896 рублей, на интернет-сайте.

Оценив собранные следствием доказательства, Псковский гарнизонный военный суд признал рядового виновным в инкриминируемых ему преступлениях и, учитывая, что подсудимый признал свою вину и возместил потерпевшим причиненный ущерб, назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.

Источник: Псковская Лента Новостей