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Задержан гдович, который показал несовершеннолетней фото своего полового органа

29.03.2017 17:34 ПЛН, Псков

Псковским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летнего местного жителя. Как сообщается на странице ведомства в Фейсбуке, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.135 УК РФ (развратные действия).
 
По версии следствия, 7 декабря 2016 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в г. Гдове, продемонстрировал несовершеннолетней девочке на мобильном телефоне фотоизображение своего обнаженного полового органа. В течение суток предполагаемый злоумышленник был задержан полицейскими.
 
Следователи с помощью аппаратно-программного комплекса ufed touch извлекли удаленные с защищенного паролем телефона фотоизображения, которые легли в основу обвинения.
 
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
 
Санкцией инкриминируемой ему статьи предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до 3-х лет.

Источник: Псковская Лента Новостей



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