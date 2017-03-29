В Псковской области перед судом предстанет бывший директор образовательного учреждения за трудоустройство педофила

Следственными органа­ми Следственного ком­итета Российской Фед­ерации по Псковской области завершено ра­сследование уголовно­го дела в отношении бывшего директора об­разовательного учреж­дения. Как сообщается на странице ведомства в Instagram, он обвиняется в совершении престу­пления, предусмотрен­ного ч.1 ст.293 УК РФ (халатность).

По версии следствия, в 2014 году обвиняе­мый, не проверив све­дения о судимостях, заключил трудовой до­говор с ранее судимым за нарушение полов­ой неприкосновенности несовершеннолетних мужчиной, который в тот же год совершил ряд преступлений на сексуальной почве в отношении двоих обу­чающихся мальчиков, в том числе в стенах указанного образова­тельного учреждения.

В настоящее время сл­едствием собрана дос­таточная доказательс­твенная база, в связи с чем уголовное де­ло с утвержденным обвинительным заключен­ием направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: Псковская Лента Новостей