В Печорах хозяйка квартиры отравилась угарным газом во время пожара

Пожар произошел в Печорах на ул. Вокзальной, 9 29 марта в 21.16. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в 2-комнатной квартире огнем поврежден диван на площади 1 кв. метр и стена на площади 2 кв. метра.

Хозяйка квартиры 1955 года рождения доставлена в больницу с отравлением угарным газом.

Причиной пожара, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнем хозяйки.

Источник: Псковская Лента Новостей