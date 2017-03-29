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В Печорах хозяйка квартиры отравилась угарным газом во время пожара

30.03.2017 08:53 ПЛН, Псков

Пожар произошел в Печорах на ул. Вокзальной, 9 29 марта в 21.16. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в 2-комнатной квартире огнем поврежден диван на площади 1 кв. метр и стена на площади 2 кв. метра.

Хозяйка квартиры 1955 года рождения доставлена в больницу с отравлением угарным газом.

Причиной пожара, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнем хозяйки. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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