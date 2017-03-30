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2,5 тысячи рублей пропали с банковской карты великолучанина

30.03.2017 09:51 ПЛН, Псков

25 марта у жителя города Великие Луки 1990 года рождения несанкционированно списали деньги с банковской карты. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОМВД России по городу Великие Луки, ущерб составил 2500 рублей.

По данному факту проводится проверка.

Источник: Псковская Лента Новостей



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