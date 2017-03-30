В Пскове продолжают искать Татьяну Михайлову, которая пропала больше года назад

Уголовным розыском УМВД России по городу Пскову разыскивается Татьяна Александровна Михайлова 1982 года рождения, уроженка областного центра. Зарегистрирована в доме по улице Стахановской.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, с февраля 2016 года она утратила родственную связь. По месту регистрации не проживает. И до настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Приметы: на вид лет 35, рост около 160 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие. Собственный цвет волос светло-русый, на момент исчезновения волосы были окрашены в каштановый цвет.

Была одета: черные куртка и джинсы, кроссовки.

Особые приметы: отсутствует верхний передний зуб.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Т. Михайловой, просят обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону 02.

Источник: Псковская Лента Новостей