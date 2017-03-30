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В одном из районов Пскова обнаружен труп пропавшего 13 марта Владимира Волкова

В одном из районов Пскова обнаружен труп пропавшего 13 марта Владимира Волкова

В одном из районов Пскова обнаружен труп пропавшего Владимира Волкова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Ранее сообщалось, что уголовным...6



В Пскове продолжают искать Татьяну Михайлову, которая пропала больше года назад

30.03.2017 09:57 ПЛН, Псков

Уголовным розыском УМВД России по городу Пскову разыскивается Татьяна Александровна Михайлова 1982 года рождения, уроженка областного центра. Зарегистрирована в доме по улице Стахановской. 
 
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, с февраля 2016 года она утратила родственную связь. По месту регистрации не проживает. И до настоящего времени ее местонахождение не установлено.
 
Приметы: на вид лет 35, рост около 160 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие. Собственный цвет волос светло-русый, на момент исчезновения волосы были окрашены в каштановый цвет.
 
Была одета: черные куртка и джинсы, кроссовки.
 
Особые приметы: отсутствует верхний передний зуб.
 
Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Т. Михайловой, просят обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону 02.

Источник: Псковская Лента Новостей



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