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Неизвестные украли аккумулятор из дома на улице Гоголя в Великих Луках

30.03.2017 10:06 ПЛН, Псков

В период с 27 на 29 марта неизвестные, находясь на 3 этаже блочного дома на ул. Гоголя в Великих Луках, украли аккумулятор. Ущерб устанавливается. Об этом в полицию города Великие Луки сообщил местный житель 1982 года рождения.

По данному факту ведомство возбудило уголовное дело

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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