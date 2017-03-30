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В Палкинском районе будут судить местного жителя, который отобрал у сестры украденные ею деньги и купил на них алкоголь

30.03.2017 13:01 ПЛН, Псков

Заместителем прокурора Палкинского района утвержден обвинительный акт в отношении 32-летнего мужчины, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 175 УК РФ (заранее не обещанные приобретение и сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем).
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Палкинского района, в ходе дознания установлено, что в мае 2016 года, обвиняемый находился в деревне Подсев Палкинского района, где узнал о том, что его сестра похитила денежные средства в размере 16 500 рублей у их престарелой бабушки. Будучи осведомленным о том, что указанные выше денежные средства добыты преступным путем, обвиняемый взял их у своей сестры, тем самым приобрел. После чего, мужчина осуществил сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем на общую сумму 7 400 рублей, а именно оплатил услуги такси, приобрел спиртное, и передал часть денежных средств в долг своей сестре.
 
Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу.
 
Санкция ч. 1 ст. 175 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей, обязательных работ на срок до четырехсот восьмидесяти часов, исправительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на тот же срок.

Источник: Псковская Лента Новостей



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