В Палкинском районе будут судить местного жителя, который отобрал у сестры украденные ею деньги и купил на них алкоголь

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Около 40% зарегистрированных участников предварительного голосования «Единой России» являются беспартийными5
Анна Насыбулина о заявлениях Константина Вилкова: Политические провокации - один из грязных методов ведения предвыборной кампании23
Происшествия
В Палкинском районе будут судить местного жителя, который отобрал у сестры украденные ею деньги и купил на них алкоголь5
Общество
В Великих Луках прошло межведомственное совещание по вопросу профилактики суицидов среди несовершеннолетних
Спорт
Культура
Экспонаты из собрания музея-заповедника «Михайловского» будут представлять отечественное искусство в Словакии