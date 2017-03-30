В Невеле подросток сбежал из воспитательного учреждения через окно в туалете

Полиция разыскивает 14-летнего подростка, который 28 марта сбежал из специального учебно-воспитательного учреждения в Невеле, сообщили Псковской Ленте Новостей в правоохранительных органах.

Сергей Тимофеев 28 марта около 17.20 самовольно, через оконную раму в туалете, покинул воспитательное учреждение. Сам он уроженец Пушкинских Гор, зарегистрирован по адресу: Псковская область, Пушкинские Горы, пер. Школьный, д. 6.

Приметы разыскиваемого: на вид 14 лет, плотного телосложения, рост средний 150-155 см, волосы темно-русые, коротко стрижены, европейский тип лица, глаза карего цвета, нос крупный широкий. Особых примет нет.

На момент исчезновения был одет в серую кофту с надписью на груди «Адидас», темные джинсы с потертостями на коленях, черные резиновые сланцы.

При получении какой-либо информации просьба сообщить по адресу: Псковская область, г. Невель, ул. Ленина, д. 10 или по телефонам: 8 (81151) 2-24-90; факс: 8 (81151) 2-15-43; + 7-911-885-41-05 - о/у Архипова Н.Ю.

Источник: Псковская Лента Новостей