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В Невеле подросток сбежал из воспитательного учреждения через окно в туалете

30.03.2017 14:13 ПЛН, Псков

Полиция разыскивает 14-летнего подростка, который 28 марта сбежал из специального учебно-воспитательного учреждения в Невеле, сообщили Псковской Ленте Новостей в правоохранительных органах.
 
 
Сергей Тимофеев 28 марта около 17.20 самовольно, через оконную раму в туалете, покинул воспитательное учреждение. Сам он уроженец Пушкинских Гор, зарегистрирован по адресу: Псковская область, Пушкинские Горы, пер. Школьный, д. 6.
 
Приметы разыскиваемого: на вид 14 лет, плотного телосложения, рост средний 150-155 см, волосы темно-русые, коротко стрижены, европейский тип лица, глаза карего цвета, нос крупный широкий. Особых примет нет.
 
На момент исчезновения был одет в серую кофту с надписью на груди «Адидас», темные джинсы с потертостями на коленях, черные резиновые сланцы.
 
При получении какой-либо информации просьба сообщить по адресу: Псковская область, г. Невель, ул. Ленина, д. 10 или по телефонам: 8 (81151) 2-24-90; факс: 8 (81151) 2-15-43; + 7-911-885-41-05 - о/у Архипова Н.Ю.
 

Источник: Псковская Лента Новостей



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