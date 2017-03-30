Заведующего порховским учреждением здравоохранения будут судить за получение 1 млн рублей компенсации по фиктивным документам

В Пскове суд рассмотрит уголовное дело по обвинению заведующего одним из районных учреждений здравоохранения в хищении чужого имущества путем обмана в крупном размере.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, в 2015 году этот житель Порховского района с целью получения единовременной компенсационной выплаты медицинским работникам предоставил фиктивные документы в соответствующие органы региона.

В результате мошеннических действий обвиняемого ему была перечислена данная выплата в размере одного миллиона рублей.

Фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 статьи 159 «Мошенничество» Уголовного кодекса Российской Федерации. Ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

С целью возмещения причиненного государству ущерба наложен арест на приобретенное преступным путем имущество обвиняемого в размере свыше 1,1 миллиона рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей