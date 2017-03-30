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В одном из районов Пскова обнаружен труп пропавшего 13 марта Владимира Волкова

В одном из районов Пскова обнаружен труп пропавшего 13 марта Владимира Волкова

В одном из районов Пскова обнаружен труп пропавшего Владимира Волкова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Ранее сообщалось, что уголовным...35



Заведующего порховским учреждением здравоохранения будут судить за получение 1 млн рублей компенсации по фиктивным документам

30.03.2017 17:21 ПЛН, Псков

В Пскове  суд рассмотрит уголовное дело по обвинению  заведующего одним из районных  учреждений  здравоохранения в хищении чужого имущества путем обмана в крупном размере.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, в 2015 году этот житель Порховского района с целью получения единовременной компенсационной выплаты медицинским работникам предоставил фиктивные документы  в соответствующие органы  региона.

В результате мошеннических действий обвиняемого ему была перечислена данная   выплата в размере одного  миллиона  рублей.

Фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 статьи 159 «Мошенничество» Уголовного кодекса Российской Федерации. Ему может быть назначено наказание в виде  лишения  свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

С целью возмещения причиненного государству ущерба   наложен арест на приобретенное преступным путем имущество  обвиняемого в размере свыше 1,1 миллиона  рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей



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