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Двоих мужчин будут судить за убийство гдовской пенсионерки, надругательство над ее телом, хищение драгоценностей и угоны

Двоих мужчин будут судить за убийство гдовской пенсионерки, надругательство над ее телом, хищение драгоценностей и угоны

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В Пскове будут судить судмедэксперта за получение 1 млн рублей компенсации по подложным документам

31.03.2017 09:59 ПЛН, Псков

Прокуратурой города Пскова утверждено обвинительное заключение в отношении врача - судебно-медицинского эксперта. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере), сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре.

В ходе следствия установлено, что в 2015 году обвиняемый,  заведомо зная об отсутствии у него права на получение единовременной компенсационной выплаты медицинским работникам, выплачиваемой в связи с трудоустройством или переездом на работу в сельский населенный пункт, предоставил для ее получения в Государственный комитет Псковской области по здравоохранению и фармации заведомо подложные документы, на основании которых было принято решение о выплате компенсации из средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования и средств бюджета Псковской области, всего на общую сумму 1 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу.

Санкция ч.3 ст.159 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Источник: Псковская Лента Новостей



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