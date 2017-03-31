В Пскове будут судить судмедэксперта за получение 1 млн рублей компенсации по подложным документам

Прокуратурой города Пскова утверждено обвинительное заключение в отношении врача - судебно-медицинского эксперта. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере), сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре.

В ходе следствия установлено, что в 2015 году обвиняемый, заведомо зная об отсутствии у него права на получение единовременной компенсационной выплаты медицинским работникам, выплачиваемой в связи с трудоустройством или переездом на работу в сельский населенный пункт, предоставил для ее получения в Государственный комитет Псковской области по здравоохранению и фармации заведомо подложные документы, на основании которых было принято решение о выплате компенсации из средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования и средств бюджета Псковской области, всего на общую сумму 1 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу.

Санкция ч.3 ст.159 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Источник: Псковская Лента Новостей