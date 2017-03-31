Гендиректор псковского предприятия оштрафован за срыв сроков поставки по оборонному госзаказу

Прокуратурой города Пскова проведена проверка соблюдения законодательства в сфере исполнения государственного оборонного заказа.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, в ходе надзорных мероприятий установлено, что вследствие нехватки оборудования и рабочего персонала предприятием нарушены сроки поставки по договорам, реализуемым в рамках государственного оборонного заказа, заключенным в 2016 году.

В этой связи заместителем прокурора города Пскова в отношении генерального директора предприятия возбуждено дело об административном правонарушении, которое направлено для рассмотрения по существу в Управление Федеральной антимонопольной службы по г.Санкт-Петербургу.

Решением уполномоченного органа генеральный директор предприятия признан виновным в совершении административного правонарушения и привлечен к административной ответственности с назначением штрафа в размере 40 тыс. рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей