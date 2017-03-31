Гендиректор псковского предприятия оштрафован за срыв сроков поставки по оборонному госзаказу

Здоровье
Политика
Происшествия
Общество
Спорт
На стройплощадке нового физкультурного комплекса в Великих Луках идет разработка котлована под здание бассейна
|Илья Петров (другие записи автора)
|
Серпом по ГуглуУ нас тут такое дело. Начальство хочет показать корпорации Alphabet Inc (в простонародье Google), где раки зимуют. Российские СМИ пишут, что правительство может внести в законодательство поправки, которые позволят замедлять доступ к сайтам компаний, нарушивших российские законы. Дескать, многие иностранные компании не выполняют решения российских судов и госорганов, аргументируя это тем,...
Прокуратурой города Пскова проведена проверка соблюдения законодательства в сфере исполнения государственного оборонного заказа.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, в ходе надзорных мероприятий установлено, что вследствие нехватки оборудования и рабочего персонала предприятием нарушены сроки поставки по договорам, реализуемым в рамках государственного оборонного заказа, заключенным в 2016 году.
В этой связи заместителем прокурора города Пскова в отношении генерального директора предприятия возбуждено дело об административном правонарушении, которое направлено для рассмотрения по существу в Управление Федеральной антимонопольной службы по г.Санкт-Петербургу.
Решением уполномоченного органа генеральный директор предприятия признан виновным в совершении административного правонарушения и привлечен к административной ответственности с назначением штрафа в размере 40 тыс. рублей.
Источник: Псковская Лента Новостей