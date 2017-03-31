Водитель такси стал жертвой нападения в Псковском районе

Водитель такси стал жертвой нападения в Псковском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в следственном отделе ОМВД России по Псковскому району, на территории Псковского района между деревнями Череха и Соловьи 30 марта около 21.15 неустановленное лицо с применением насилия открыто похитило у водителя такси имущество и денежные средства.

В совершении преступления полицией подозреваются двое граждан - молодой человек на вид 25 лет, волосы короткие черные, был одет в кожаную куртку, синюю рубашку, темно-синие джинсы, черные туфли, а также девушка лет 25, волосы черные, собраны в пучок, была одета в черную матерчатую куртку, темную матерчатую юбку, коричневые сапоги до колена.

Подозреваемые могут проживать в пределах города Острова, Островского района или в Пскове в районе Кресты-3.

Всех, кто располагает достоверными сведениями о местонахождении фигурантов или иной полезной информацией, просят обращаться в ОМВД России по Псковскому району по адресу: Псковский район, д. Уграда, контактные телефоны: 676-801, 676-872 или 02.

Водитель такси стал жертвой нападения в Псковском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в следственном отделе ОМВД России по Псковскому району, на территории Псковского района между деревнями Череха и Соловьи 30 марта около 21.15 неустановленное лицо с применением насилия открыто похитило у водителя такси имущество и денежные средства.

В совершении преступления полицией подозреваются двое граждан - молодой человек на вид 25 лет, волосы короткие черные, был одет в кожаную куртку, синюю рубашку, темно-синие джинсы, черные туфли, а также девушка лет 25, волосы черные, собраны в пучок, была одета в черную матерчатую куртку, темную матерчатую юбку, коричневые сапоги до колена.

Подозреваемые могут проживать в пределах города Острова, Островского района или в Пскове в районе Кресты-3.

Всех, кто располагает достоверными сведениями о местонахождении фигурантов или иной полезной информацией, просят обращаться в ОМВД России по Псковскому району по адресу: Псковский район, д. Уграда, контактные телефоны: 676-801, 676-872 или 02.

Источник: Псковская Лента Новостей