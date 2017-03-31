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Водитель такси стал жертвой нападения в Псковском районе

31.03.2017 10:48 ПЛН, Псков

Водитель такси стал жертвой нападения в Псковском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в следственном отделе  ОМВД России по Псковскому району, на территории Псковского района  между деревнями Череха и  Соловьи 30 марта около 21.15 неустановленное лицо с применением насилия открыто похитило у водителя такси имущество и денежные средства.

В совершении преступления полицией подозреваются двое граждан -  молодой человек  на вид 25 лет, волосы короткие черные, был одет в кожаную куртку, синюю рубашку, темно-синие джинсы, черные туфли, а также  девушка лет 25, волосы черные, собраны в пучок, была одета в черную матерчатую куртку, темную матерчатую юбку,  коричневые сапоги до колена.

Подозреваемые могут проживать в пределах города Острова, Островского района или  в  Пскове в районе  Кресты-3.

Всех, кто располагает достоверными сведениями о местонахождении фигурантов или иной полезной информацией, просят обращаться в ОМВД России по Псковскому району по адресу: Псковский район, д. Уграда,  контактные телефоны: 676-801, 676-872 или 02.

 

Водитель такси стал жертвой нападения в Псковском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в следственном отделе  ОМВД России по Псковскому району, на территории Псковского района  между деревнями Череха и  Соловьи 30 марта около 21.15 неустановленное лицо с применением насилия открыто похитило у водителя такси имущество и денежные средства.

В совершении преступления полицией подозреваются двое граждан -  молодой человек  на вид 25 лет, волосы короткие черные, был одет в кожаную куртку, синюю рубашку, темно-синие джинсы, черные туфли, а также  девушка лет 25, волосы черные, собраны в пучок, была одета в черную матерчатую куртку, темную матерчатую юбку,  коричневые сапоги до колена.

 

Подозреваемые могут проживать в пределах города Острова, Островского района или  в  Пскове в районе  Кресты-3.

Всех, кто располагает достоверными сведениями о местонахождении фигурантов или иной полезной информацией, просят обращаться в ОМВД России по Псковскому району по адресу: Псковский район, д. Уграда,  контактные телефоны: 676-801, 676-872 или 02.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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