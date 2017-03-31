В Великих Луках разыскивается мужчина, ушедший из дома в августе 2016 года

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На стройплощадке нового физкультурного комплекса в Великих Луках идет разработка котлована под здание бассейна
|Илья Петров (другие записи автора)
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Серпом по ГуглуУ нас тут такое дело. Начальство хочет показать корпорации Alphabet Inc (в простонародье Google), где раки зимуют. Российские СМИ пишут, что правительство может внести в законодательство поправки, которые позволят замедлять доступ к сайтам компаний, нарушивших российские законы. Дескать, многие иностранные компании не выполняют решения российских судов и госорганов, аргументируя это тем,...
Сотрудниками ОМВД России по городу Великие Луки разыскивается утративший связь с родственниками Евгений Иванов, 1979 года рождения.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, этот гражданин проживал в Великих Луках в доме по проезду Мичурина. Он покинул место жительства в августе 2016 года. И до настоящего времени его местонахождение не установлено.
Был одет в камуфлированный костюм. Рост 175 сантиметров, плотного телосложения, глаза голубые, волосы светло-русые. Особая примета - отсутствуют передние верхние зубы.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Е.Иванова, просят обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам: (811-53) 5-27-94, (811-53) 5-01-48 или 02.
Источник: Псковская Лента Новостей