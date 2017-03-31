Похищенную с великолукского предприятия медь обнаружили в автомобиле ВАЗ

Завершено расследование хищения цветного металла с предприятия в Великих Луках. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в ходе следствия установлено, что в Великих Луках осенью 2016 года с территории завода на Октябрьском проспекте были похищены медные изделия общим весом 150 килограммов.

Причиненный ущерб составил около 250 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации.

А 25 октября 2016 года в Великих Луках на проспекте Гагарина в рамках проводимых оперативно-разыскных мероприятий сотрудники ГИБДД остановили автомобиль ВАЗ. При проверке выяснилось, что в этой машине перевозилась похищенная с предприятия медь.

Похитителем оказался безработный, ранее судимый 29-летний житель Великолукского района. Часть похищенного полицией изъята.

В настоящее время расследование завершено. Следственным отделом ОМВД России по городу Великие Луки данное уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

Источник: Псковская Лента Новостей