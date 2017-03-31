В Великих Луках разыскивают молодую женщину, которая недавно освободилась из мест лишения свободы

ОМВД России по городу Великие Луки разыскивается Латышева Любовь Васильевна, 1989 года рождения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, она утратила связь с родственниками. Эта гражданка недавно освободилась из мест лишения свободы. С февраля 2017 года может проживать на съемных квартирах в Великих Луках.

Лиц, располагающих значимой информацией о местонахождении Л.В.Латышевой, просят сообщить в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам: (811-53) 5-27-94, (811-53) 5-01-48 или 02.

Источник: Псковская Лента Новостей