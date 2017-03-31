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На Запсковье горит дом. ФОТО

01.04.2017 19:46 ПЛН, Псков

Пожар произошел в Пскове на ул. Кольцевой. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, горит дом в частном секторе в районе ул. Крупской у реки Милевка. 

На месте работают пожарные, медики и сотрудники полиции. Наблюдается сильное задымление.

Пожарная машина не смогла проехать непосредственно к горящему дому, рукав пришлось тянуть от ул. Крупской. 

 

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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