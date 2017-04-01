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Полиция продолжает розыск великолучанина, ушедшего из дома в августе 2016 года

02.04.2017 16:05 ПЛН, Псков

Сотрудниками  ОМВД России по городу Великие Луки разыскивается  утративший связь с родственниками Евгений Иванов, 1979 года рождения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, этот гражданин проживал в Великих Луках в доме по проезду Мичурина. Он покинул место жительства в августе 2016 года. И  до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Был одет в камуфлированный костюм. Рост 175 сантиметров, плотного телосложения, глаза голубые, волосы светло-русые. Особая примета - отсутствуют  передние  верхние зубы.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Е.Иванова, просят  обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам: (811-53) 5-27-94,  (811-53) 5-01-48  или  02.

Источник: Псковская Лента Новостей



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