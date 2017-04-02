В Пскове на Рижском проспекте на крыше 9-этажки выгорела будка

Здоровье
Эксперты подготовили перечень заболеваний, оказание медпомощи при которых осуществляется бесплатно10
|Илья Петров (другие записи автора)
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Серпом по ГуглуУ нас тут такое дело. Начальство хочет показать корпорации Alphabet Inc (в простонародье Google), где раки зимуют. Российские СМИ пишут, что правительство может внести в законодательство поправки, которые позволят замедлять доступ к сайтам компаний, нарушивших российские законы. Дескать, многие иностранные компании не выполняют решения российских судов и госорганов, аргументируя это тем,...
Пожар произошел в Пскове в доме на Рижском проспекте, 55 2 апреля в 22.36. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, на кровле 9-этажного дома будка выгорела по всей площади.
По предварительным данным, причиной пожара стал поджог.
Источник: Псковская Лента Новостей