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В Пскове на Рижском проспекте на крыше 9-этажки выгорела будка

03.04.2017 09:06 ПЛН, Псков

Пожар произошел в Пскове в доме на Рижском проспекте, 55 2 апреля в 22.36. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, на кровле 9-этажного дома будка выгорела по всей площади.

По предварительным данным, причиной пожара стал поджог. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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