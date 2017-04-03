Сегодня: Понедельник, 03 Апреля    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Аренда Вейдерсы из неопрена Кинокайф Возмущены и требуют опровержения Рядом с домом Суперхиты мясных продуктов Конкурс на звание лучшей Лучшая интерьерная печать в Пскове Черное молоко Псков-ЭКСПО Содружество и сотворчество
Двоих мужчин будут судить за убийство гдовской пенсионерки, надругательство над ее телом, хищение драгоценностей и угоны

Двоих мужчин будут судить за убийство гдовской пенсионерки, надругательство над ее телом, хищение драгоценностей и угоны

В Пскове перед судом предстанут двое мужчин по обвинению в квалифицированном убийстве пенсионерки, надругательстве над ее телом, хищении драгоценностей, а также совершении двух угонов, сообщили Псковской...13



Безработный великолучанин украл зеленый свитер из торгового павильона

03.04.2017 11:03 ПЛН, Псков

Житель Великих Лук 1967 года рождения, находясь в одном из банков города, лишился барсетки. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМВД России по городу Великие Луки, мужчина точно не помнит, потерял он сумку, или ее украли. В барсетке находились деньги, которые он только что снял, и банковская карта. Ущерб составил 20 000 рублей. Полицейские Великих Лук по данному факту проводят проверку.

1 апреля около 15.00 в торговый павильон, расположенный на ул. Энгельса в Великих Луках, зашел мужчина и просто взял зеленый свитер. Неизвестный не заплатил за свой выбор, а сбежал. По «горячим следам» полицейские задержали грабителя. Им оказался безработный местный житель 1998 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Ваше отношение к митингам оппозиции?














Loading...


Голосование

Ваше отношение к митингам оппозиции?














Календарь

«« 2017 г.
«« апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30