Безработный великолучанин украл зеленый свитер из торгового павильона

Житель Великих Лук 1967 года рождения, находясь в одном из банков города, лишился барсетки. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМВД России по городу Великие Луки, мужчина точно не помнит, потерял он сумку, или ее украли. В барсетке находились деньги, которые он только что снял, и банковская карта. Ущерб составил 20 000 рублей. Полицейские Великих Лук по данному факту проводят проверку.

1 апреля около 15.00 в торговый павильон, расположенный на ул. Энгельса в Великих Луках, зашел мужчина и просто взял зеленый свитер. Неизвестный не заплатил за свой выбор, а сбежал. По «горячим следам» полицейские задержали грабителя. Им оказался безработный местный житель 1998 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Источник: Псковская Лента Новостей