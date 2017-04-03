Житель Дедовичского района осужден к 3 годам лишения свободы за хранение конопли, кражу из дачного дома и неуплату алиментов

Прокуратурой Дедовичского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 36-летнего местного жителя, ранее не судимого.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, приговором Дедовичского районного суда он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, в крупном размере), п. а ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище), ч. 1 ст. 157 УК РФ (Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, если это деяние совершено неоднократно).

В суде установлено, что в августе 2016 года дедовичанин вблизи хозяйственных построек на территории Дедовичского района обнаружил дикорастущие растения конопли, которые сорвал и принес к себе домой для личного потребления, которые хранил в сарае возле дома до 25 января 2017 года, т. е. до момента обнаружения и изъятия конопли массой 434 гр. сотрудниками полиции.

Он же в период с 20 по 30 декабря 2016 года, находясь по месту жительства в деревне Сажино Дедовичского района, в вечернее время, достоверно зная, что соседи в зимний период не проживают в своем дачном доме, взломал ломом запирающие устройства на входной двери, незаконно проник внутрь жилого помещения, откуда похитил продукты питания, косметику, фен и книги на общую стоимость 2351 рубль 90 копеек.

Кроме того, осужденный в период времени с 22 июля 2016 года по 24 января 2017 года не выплачивал алименты на содержание своего сына 2012 года рождения, за что ранее привлекался к административной ответственности, однако должных выводов для себя не сделал.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ему наказание по совокупности преступлений в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы.

Отбывать назначенный срок осужденному предстоит в исправительной колонии общего режима.

Источник: Псковская Лента Новостей