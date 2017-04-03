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В Пскове ищут Петра Дика, без вести пропавшего в мае 2016 года

03.04.2017 16:20 ПЛН, Псков

Отделом уголовного розыска УМВД России по городу Пскову разыскивается Петр Петрович Дик 1965 года рождения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, этот гражданин пропал без вести на территории областного центра в мае 2016 года.
 
 
Приметы: на вид 50 лет, рост 176 сантиметров, плотного телосложения, волосы светло-русые с проседью, есть лобная залысина, брови прямые светлые, глаза голубые, нос прямой. Размер обуви 43-44.
 
Особые приметы: отсутствуют все зубы, из-за чего шепелявит. Дыхание хриплое. Возможно, страдает бронхитом, либо астмой.
 
Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Петра Петровича Дика, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову. Контактные телефоны: 59-63-09, 59-63-22, 8-921-215-08-89 или 02.

Источник: Псковская Лента Новостей



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