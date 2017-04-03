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Причиной возгорания колясок в псковском доме, предположительно, стало занесение постороннего источника огня

04.04.2017 09:22 ПЛН, Псков

Причиной возгорания колясок в псковском доме на ул. 23 июля, 7, предположительно, стало занесение постороннего источника огня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
 
По уточненным данным, в подъезде жилого дома загорелись три коляски. Из подъезда вынесен пострадавший мальчик 2011 года рождения, ему оказана первая помощь. Также спасены девочка 2015 года рождения и женщина 1954 года рождения. Дети направлены в Детскую областную клиническую больницу, женщина - в Псковскую городскую больницу. Пострадавшие были в сознании, угрозы их жизни нет.
 
Эвакуировано двое детей и двое взрослых. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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