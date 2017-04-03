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Кофеманку задержали в Великих Луках

04.04.2017 09:22 ПЛН, Псков

Сотрудники полиции г. Великие Луки раскрыли «кофейную» кражу. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОМВД города, еще 6 марта из магазина, расположенного на Октябрьском проспекте, была совершена кража различного кофе на сумму более 5 000 рублей.

В ходе оперативных мероприятий была задержана подозреваемая в краже. Ею оказалась девушка 1988 года рождения, жительница Великолукского района.

Источник: Псковская Лента Новостей



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