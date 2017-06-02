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В Пскове горели сараи, а в Локнянском районе — бытовка

03.06.2017 21:59 ПЛН, Псков

3 июня в 18.04 поступило сообщение о возгорании в сараях на улице Юбилейной в Пскове. Как сообщает сайт ГУ МЧС России по Псковской области, для ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники, 10 человек.

В 19.17 поступил сигнал о возгорании в бытовке в деревне Дорка Локнянского района. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 4 человека.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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