В Пскове горели сараи, а в Локнянском районе — бытовка

3 июня в 18.04 поступило сообщение о возгорании в сараях на улице Юбилейной в Пскове. Как сообщает сайт ГУ МЧС России по Псковской области, для ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники, 10 человек.

В 19.17 поступил сигнал о возгорании в бытовке в деревне Дорка Локнянского района. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 4 человека.

Источник: Псковская Лента Новостей