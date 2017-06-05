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В Великих Луках по «горячим следам» задержали разбойников, которые ворвались в чужой дом с оружием и похитили у хозяев деньги

05.06.2017 11:44 ПЛН, Псков

Сотрудниками ОМВД России по городу Великие Луки по «горячим следам» задержаны двое мужчин, которые подозреваются в совершении серии преступлений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской. 
 
По версии следствия, вчера вечером подозреваемые ворвались в дом по улице Широкой и под угрозой предмета, похожего на пистолет, похитили у хозяев денежные средства в сумме более 11 тысяч рублей. 
 
На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В целях установления лиц, совершивших дерзкое преступление, были ориентированы все наряды полиции.
 
В ходе отработки территории города, подозреваемые были задержаны сотрудниками ДПС ГИБДД и доставлены в отдел полиции.
 
Установлено, что задержанные могут быть причастны к совершению еще двух преступлений - грабежа и кражи в Великих Луках.
 
В настоящее время по всем данным фактам возбуждены уголовные дела. Проводится расследование.

Источник: Псковская Лента Новостей



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