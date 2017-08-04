Тела двух человек извлекли из воды в Великих Луках

Тела двух человек извлекли из воды в Великих Луках 4 августа спасатели. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в 13.40 сотрудники дежурно-спасательной группы поисково-спасательного отряда достали из реки Ловати в районе железнодорожного моста тело молодого человека 1993 года рождения.

Поиски велись по заявке полиции 3 и 4 августа. Тело передано сотрудникам полиции.

В 14.00 из пруда вблизи кооператива «Междупутье» в Великих Луках извлечено тело мужчины. Оно также передано полицейским, ведутся следственные мероприятия. Личность погибшего устанавливается.

Источник: Псковская Лента Новостей