Сегодня: Воскресенье, 06 Августа    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Только три дня Центр доктора Бубновского в Пскове предлагает массаж спины в подарок Шансон «Жара в Scandinavia» Руки вверх! Виктор Степанов «Ростелеком» у вас дома Квартиры от муниципального застройщика Квартиры по 1 млн рублей Дмитрий Быстров о развитии малых городов, Аренда Непогода нынче в моде Лучшая интерьерная печать в Пскове Псковские автосервисы выбирают запчасти из Интернет-магазина «Глэдис»
СКР: Погибший в Себежском районе подросток находился в палатке, на которую упало дерево

СКР: Погибший в Себежском районе подросток находился в палатке, на которую упало дерево

По уточненным данным, 2 августа в результате обрушившегося на южную часть территории Псковской области урагана в национальном парке «Себежский» произошел массовый завал деревьев, одно из которых...10



Работы по восстановлению линий электроснабжения на юге области продолжаются в круглосуточном режиме

06.08.2017 09:48 ПЛН, Псков

В круглосуточном режиме ведутся работы по восстановлению энергоснабжения в Себежском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Главном управлении МЧС России по региону. На месте работает аэромобильная группировка, а также оперативная группа Главного управления МЧС России по Псковской области, энергетики и коммунальные службы муниципального образования.

Продолжается оказание помощи по заявкам жителей Себежского района.

Функционирует межведомственный штаб, осуществляющий руководство ликвидацией отключений в круглосуточном режиме.

От псковских энергетиков задействованы 212 человек и 50 единиц техники. От МЧС России по Псковской области задействовано 69 человек и 11 единиц техники. В десяти населенных пунктах энергоснабжение восстановлено с использованием резервных источников питания. В ночное время работы будут продолжены.

Сил и средств, задействованных для восстановления энергоснабжения достаточно, отметили в ГУ МЧС России по Псковской области.

В ведомстве также обратили внимание жителей на то, что во время проведения ремонтных работ возможны кратковременные перерывы подачи электроэнергии, и напомнили о необходимости строгого соблюдения правил поведения вблизи электроустановок и линий электропередачи: запрещается приближаться к оборванным проводам ближе 8 метров, проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в Единую дежурно-диспетчерскую службу Себежского района по телефону (81140)2-15-95 или службу спасения «01», «101» или «112».

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Беспокоит ли вас продление Западом санкций против России?












Loading...


Голосование

Беспокоит ли вас продление Западом санкций против России?












Календарь

«« 2017 г.
«« август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31