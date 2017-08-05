Работы по восстановлению линий электроснабжения на юге области продолжаются в круглосуточном режиме

В круглосуточном режиме ведутся работы по восстановлению энергоснабжения в Себежском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Главном управлении МЧС России по региону. На месте работает аэромобильная группировка, а также оперативная группа Главного управления МЧС России по Псковской области, энергетики и коммунальные службы муниципального образования.

Продолжается оказание помощи по заявкам жителей Себежского района.

Функционирует межведомственный штаб, осуществляющий руководство ликвидацией отключений в круглосуточном режиме.

От псковских энергетиков задействованы 212 человек и 50 единиц техники. От МЧС России по Псковской области задействовано 69 человек и 11 единиц техники. В десяти населенных пунктах энергоснабжение восстановлено с использованием резервных источников питания. В ночное время работы будут продолжены.

Сил и средств, задействованных для восстановления энергоснабжения достаточно, отметили в ГУ МЧС России по Псковской области.

В ведомстве также обратили внимание жителей на то, что во время проведения ремонтных работ возможны кратковременные перерывы подачи электроэнергии, и напомнили о необходимости строгого соблюдения правил поведения вблизи электроустановок и линий электропередачи: запрещается приближаться к оборванным проводам ближе 8 метров, проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в Единую дежурно-диспетчерскую службу Себежского района по телефону (81140)2-15-95 или службу спасения «01», «101» или «112».

Источник: Псковская Лента Новостей