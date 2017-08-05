В Псковской области перед судом предстанут обвиняемые в разбое

Следственным отделом МО МВД России «Себежский» в суд направлено уголовное дело по обвинению двух ранее судимых граждан в разбойном нападении.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону, по версии следствия, обвиняемые с целью хищения имущества напали на пожилую пару, проживающую в деревне Выгородка Себежского района. Мужчины были вооружены ножом.

Применив к хозяевам дома насилие и угрожая им оружием, фигуранты заставили их отдать денежные средства в размере 18 000 рублей, а также другое имущество. Кроме того, обвиняемые похитили паспорт одного из потерпевших.

Благодаря проведенным мероприятиям, молодые люди были задержаны сотрудниками полиции. В ходе расследования уголовного дела проведен полный комплекс необходимых следственных и оперативных мероприятий. Теперь свое решение вынесет суд.

Источник: Псковская Лента Новостей