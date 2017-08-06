Уроженца Туркменистана будут судить в Псковском районе

Прокуратурой Псковского района направлено в суд уголовное дело в отношении уроженца Туркменистана за умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, ОМВД России по Псковскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.115 УК РФ.

Установлено, что 10 июня 2017 уроженец Туркменистана находясь на приусадебном участке своей сестры в деревне Ложнево косил траву. В это время к нему подошел неизвестный мужчина и стал предъявлять претензии о том, что собака, принадлежащая его сестре загрызла его куриц, в связи, с чем стал требовать денежные средства.

«Уроженец Туркменистана отказался платить денежные средства за кур, после чего потерпевший нанес удар. В ходе дальнейшего конфликта уроженец Туркменистана взяв металлическую петлю, используя ее в качестве оружия умышленно нанес потерпевшему один удар по голове, чем причинил телесное повреждение в виде раны мягких тканей в области лба, которое повлекло легкий вред здоровью по признаку кратковременного расстройства здоровья на срок менее трех недель», - сообщили в прокуратуре.

Источник: Псковская Лента Новостей