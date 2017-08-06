Сегодня: Воскресенье, 06 Августа    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Квартиры от муниципального застройщика Непогода нынче в моде Дмитрий Быстров о развитии малых городов, Руки вверх! Виктор Степанов «Жара в Scandinavia» Квартиры по 1 млн рублей «Ростелеком» у вас дома Шансон Только три дня Центр доктора Бубновского в Пскове предлагает массаж спины в подарок Аренда Псковские автосервисы выбирают запчасти из Интернет-магазина «Глэдис» Лучшая интерьерная печать в Пскове
СКР: Погибший в Себежском районе подросток находился в палатке, на которую упало дерево

СКР: Погибший в Себежском районе подросток находился в палатке, на которую упало дерево

По уточненным данным, 2 августа в результате обрушившегося на южную часть территории Псковской области урагана в национальном парке «Себежский» произошел массовый завал деревьев, одно из которых...10



Уроженца Туркменистана будут судить в Псковском районе

06.08.2017 16:29 ПЛН, Псков

Прокуратурой Псковского района направлено в суд уголовное дело в отношении уроженца Туркменистана за умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, ОМВД России по Псковскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.115 УК РФ.

Установлено, что 10 июня 2017 уроженец Туркменистана находясь на приусадебном участке своей сестры в деревне Ложнево косил траву. В это время к нему подошел неизвестный мужчина и стал предъявлять претензии о том, что собака, принадлежащая его сестре загрызла его куриц, в связи, с чем стал требовать денежные средства.

«Уроженец Туркменистана отказался платить денежные средства за кур, после чего потерпевший нанес удар. В ходе дальнейшего конфликта уроженец Туркменистана взяв металлическую петлю, используя ее в качестве оружия умышленно нанес потерпевшему один удар по голове, чем причинил телесное повреждение в виде раны мягких тканей в области лба, которое повлекло легкий вред здоровью по признаку кратковременного расстройства здоровья на срок менее трех недель», - сообщили в прокуратуре.   

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Беспокоит ли вас продление Западом санкций против России?












Loading...


Голосование

Беспокоит ли вас продление Западом санкций против России?












Календарь

«« 2017 г.
«« август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31