В Пскове на пожилую женщину, которая ухаживала за клумбой, из окна многоэтажки упала мясорубка

В Пскове на пожилую женщину, которая ухаживала за клумбой, из окна многоэтажки упала мясорубка. Как стало известно Псковской Ленте Новостей, инцидент произошел несколько недель назад у дома №87-а по ул. Юбилейной.

По предварительной информации, у женщины выбит глаз и пробит висок.

Соответствующее заявление было подано в правоохранительные органы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в данный момент проходят проверочные мероприятия.

Источник: Псковская Лента Новостей