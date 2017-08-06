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В Пскове на пожилую женщину, которая ухаживала за клумбой, из окна многоэтажки упала мясорубка

07.08.2017 08:54 ПЛН, Псков

В Пскове на пожилую женщину, которая ухаживала за клумбой, из окна многоэтажки упала мясорубка. Как стало известно Псковской Ленте Новостей, инцидент произошел несколько недель назад у дома №87-а по ул. Юбилейной. 
 
По предварительной информации, у женщины выбит глаз и пробит висок. 
 
Соответствующее заявление было подано в правоохранительные органы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в данный момент проходят проверочные мероприятия.
 

Источник: Псковская Лента Новостей



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