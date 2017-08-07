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Великолучанин пришел в гости и лишился телефона, обуви и спиннера

07.08.2017 10:00 ПЛН, Псков

4 августа житель Великих Лук 1992 года рождения подвергся нападению. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в полиции города, молодой человек пришел в гости в общежитие на Октябрьском проспекте, где на него напал хозяин жилья. 
 
Со слов потерпевшего, мужчина, держа в руке предмет, похожий на пистолет, отобрал у него телефон, кеды, спортивную куртку и спиннер. Ущерб составил более 1000 рублей.
 
Сотрудники ППС задержали разбойника, им оказался ранее судимый местный житель 1975 года рождения. Похищенное изъято, по данному факту возбуждено уголовное дело.  
 

Источник: Псковская Лента Новостей



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