Великолучанин пришел в гости и лишился телефона, обуви и спиннера

4 августа житель Великих Лук 1992 года рождения подвергся нападению. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в полиции города, молодой человек пришел в гости в общежитие на Октябрьском проспекте, где на него напал хозяин жилья.

Со слов потерпевшего, мужчина, держа в руке предмет, похожий на пистолет, отобрал у него телефон, кеды, спортивную куртку и спиннер. Ущерб составил более 1000 рублей.

Сотрудники ППС задержали разбойника, им оказался ранее судимый местный житель 1975 года рождения. Похищенное изъято, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Источник: Псковская Лента Новостей