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Великолучанка перевела на счет мошенников 8 тысяч рублей, думая, что помогает подруге

07.08.2017 10:24 ПЛН, Псков

6 августа великолучанке 1986 года рождения в социальной сети пришло сообщение от подруги с просьбой перевести ей денег. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в полиции города, девушка просила свою знакомую дать в долг 8000 рублей, в сообщении был указан номер счета куда нужно перевести деньги. 
 
Жительница Великих Лук так и сделала, позже выяснилось, что страницу ее знакомой взломали мошенники. 
 

Источник: Псковская Лента Новостей



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