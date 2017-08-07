Великолучанка перевела на счет мошенников 8 тысяч рублей, думая, что помогает подруге

6 августа великолучанке 1986 года рождения в социальной сети пришло сообщение от подруги с просьбой перевести ей денег. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в полиции города, девушка просила свою знакомую дать в долг 8000 рублей, в сообщении был указан номер счета куда нужно перевести деньги.

Жительница Великих Лук так и сделала, позже выяснилось, что страницу ее знакомой взломали мошенники.

Источник: Псковская Лента Новостей