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Более 200 кг конопли незаконно вырастили в Печорском районе. ФОТО

07.08.2017 10:57 ПЛН, Псков

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области совместно с Пограничным Управлением ФСБ России по Псковской области и Управлением ФСБ России по Псковской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий пресечена деятельность группы, осуществляющей незаконное культивирование наркосодержащих растений конопли на территории Печорского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.    
 
   
 
По версии следствия, подозреваемыми были специально обустроены несколько участков, расположенных вдали от территорий, которые могли посещаться местными жителями, в том числе в пограничной зоне. Для передвижения к участкам и последующего сбора «наркоурожая» преступная группа приобрела автомобиль, оборудованный для движения по пересеченной местности и бездорожью. Уход за посевами осуществлялся постоянно, производилось удобрение почвы, опрыскивание запрещенных к возделыванию растений, их прополка.
 
Фигуранты были задержаны при сборе части урожая. В используемом ими транспортном средстве, а также внутри картонных коробок, находящихся рядом с местом произрастания, обнаружены части наркосодержащих растений конопли общей массой более пятнадцати килограммов в сыром виде. По месту проживания подозреваемых изъято более полукилограмма уже готового для употребления наркотического средства марихуана.
 
 
В ходе проведения комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий с участков произрастания изъято более 900 наркосодержащих растений конопли общей массой более 200 килограммов. По приблизительным подсчетам, из указанной массы могло быть изготовлено около сорока килограммов наркотического средства марихуана.
 
 
Задержанные не являются жителями Псковской области. Один из них – иностранный гражданин, находящийся на территории Российской Федерации незаконно. Получаемое в результате культивирования и дальнейшей переработки наркотическое средство мужчины планировали сбывать на территории города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
 
 
В настоящее время в отношении данных лиц возбужден ряд уголовных дел. Печорским районным судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Максимальный размер наказания, предусмотренный за совершенные преступления, составляет 20 лет лишения свободы.

Источник: Псковская Лента Новостей



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