Сегодня: Понедельник, 07 Августа    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Руки вверх! Дмитрий Быстров о развитии малых городов, Шансон Квартиры от муниципального застройщика «Жара в Scandinavia» «Ростелеком» у вас дома Непогода нынче в моде Квартиры по 1 млн рублей Только три дня Центр доктора Бубновского в Пскове предлагает массаж спины в подарок Аренда Виктор Степанов Лучшая интерьерная печать в Пскове Псковские автосервисы выбирают запчасти из Интернет-магазина «Глэдис»
СКР: Погибший в Себежском районе подросток находился в палатке, на которую упало дерево

СКР: Погибший в Себежском районе подросток находился в палатке, на которую упало дерево

По уточненным данным, 2 августа в результате обрушившегося на южную часть территории Псковской области урагана в национальном парке «Себежский» произошел массовый завал деревьев, одно из которых...10



Сотрудники ОМОН задержали в Пскове пять человек в состоянии наркотического опьянения

07.08.2017 11:38 ПЛН, Псков

 
На минувшей неделе, в ходе совместных с ОКОН УМВД России по городу Пскову оперативно-профилактических мероприятий, сотрудники ОМОН отдела Росгвардии по Псковской области задержали пятерых граждан, находившихся в состоянии наркотического опьянения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, изъято приспособление для употребления наркотиков, а также вещество растительного происхождения, которое направлено на экспертизу.
 
 
За употребление наркотических средств, в соответствии с частью 2 статьи 20.20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, граждане привлечены к административной ответственности.
 
 

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Беспокоит ли вас продление Западом санкций против России?












Loading...


Голосование

Беспокоит ли вас продление Западом санкций против России?












Календарь

«« 2017 г.
«« август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31