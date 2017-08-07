Сотрудники ОМОН задержали в Пскове пять человек в состоянии наркотического опьянения

На минувшей неделе, в ходе совместных с ОКОН УМВД России по городу Пскову оперативно-профилактических мероприятий, сотрудники ОМОН отдела Росгвардии по Псковской области задержали пятерых граждан, находившихся в состоянии наркотического опьянения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, изъято приспособление для употребления наркотиков, а также вещество растительного происхождения, которое направлено на экспертизу.

За употребление наркотических средств, в соответствии с частью 2 статьи 20.20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, граждане привлечены к административной ответственности.

Источник: Псковская Лента Новостей