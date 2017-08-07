На 2,5 млн рублей оштрафован бывший инспектор ГИБДД в Пскове за вымогательство взятки

Фестивали
Политика
Мы не должны делить людей на жителей города и жителей военгородка - депутат Александр Козловский о просьбе главы Пскова к президенту5
Владимир Путин поддержал просьбу Ивана Цецерского ускорить передачу муниципалитетам земли военных городков 85
ДТП
Происшествия
Интерактив
Общество
Юные поисковики приступили к раскопкам на месте ожесточенных боев в годы Великой Отечественной в Невельском районе2
Помощник президента РФ Игорь Левитин поддержал создание в Псковской области транспортно-логистического хаба3