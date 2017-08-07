На 2,5 млн рублей оштрафован бывший инспектор ГИБДД в Пскове за вымогательство взятки

Прокуратурой города Пскова поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении бывшего инспектора ДПС.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, приговором Псковского городского суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.5 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконное бездействие в пользу взяткодателя, совершенное с вымогательством взятки).

В суде установлено, что 15 марта 2016 года, около 11.30, осужденный, исполняя свои должностные обязанности, находился напротив дома 41/48 по Октябрьскому проспекту в г. Пскове, где увидел автомашину «Мицубиси Lancer» под управлением ранее ему незнакомого водителя, нарушившего Правила дорожного движения.

Остановив автомашину с нарушителем, инспектор разъяснил причину остановки и пригласил его проследовать в служебный автомобиль для составления протокола об административном правонарушении.

Находясь в служебном автомобиле, в ходе составления в отношении водителя административного материала за совершение административного правонарушения, инспектор договорился с ним о передаче 30 тыс. рублей за неотстранение от управления транспортным средством, ненаправление на медицинское освидетельствование и несоставление протокола об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.12.8 КоАП РФ, т.е. за незаконное бездействие.

Под предлогом обеспечения исполнения водителем своего обещания передать денежную сумму, инспектор ДПС потребовал, чтобы тот расписался в незаполненном бланке протокола об отстранении от управления транспортным средством, а также в незаполненном бланке протокола о направлении на медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения и предупредил, что в случае, если мужчина не передаст взятку, он внесет в протоколы сведения о совершении им административного правонарушения.

После получения денежных средств виновный был задержан на месте совершения преступления сотрудниками службы безопасности УМВД по Псковской области.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 2,5 млн рублей с лишением права занимать определенную должность сроком на 3 года.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Источник: Псковская Лента Новостей