С трех улиц Великих Лук пропали крышки канализационных люков

В период времени с 1 по 5 августа с трех улиц Великих Лук пропали крышки канализационных люков. Как стало известно Псковской Ленте Новостей, неизвестный утащил железные крышки люков с улиц Победы, Тургенева и Октябрьского проспекта. В полицию об этом сообщил представитель коммунальной службы.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого - мужчину 1958 года рождения. Часть похищенного изъяли, а часть была сдана в пункт приема металлолома.

По данному факту проводится проверка.

Источник: Псковская Лента Новостей