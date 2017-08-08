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С трех улиц Великих Лук пропали крышки канализационных люков

08.08.2017 11:18 ПЛН, Псков

В период времени с 1 по 5 августа с трех улиц Великих Лук пропали крышки канализационных люков. Как стало известно Псковской Ленте Новостей, неизвестный утащил железные крышки люков с улиц Победы, Тургенева и Октябрьского проспекта. В полицию об этом сообщил  представитель коммунальной службы.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого - мужчину 1958 года рождения. Часть похищенного изъяли, а часть была сдана в пункт приема металлолома.

По данному факту проводится проверка.

Источник: Псковская Лента Новостей



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