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Мошенник из Кемерово обманул псковича, решившего купить котенка

08.08.2017 13:01 ПЛН, Псков

Неизвестный путем обмана завладел  денежными средствами  жителя Псковского района.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по имеющимся данным, мужчина решил через один из сайтов в Интернете купить котенка. В ходе телефонного общения с продавцом ему было предложено перечислить на указанный счет в качестве предоплаты 18 000 рублей. Мужчина деньги перевел, однако, лжепродавец перестал выходить на контакт.

В итоге потерпевший обратился за помощью к стражам порядка. В настоящее время с  произошедшим разбираются в ОМВД России по Псковскому району. Установлено, в частности, что  банковская карта, на которую были перечислены денежные средства, зарегистрирована в Кемерово.

Источник: Псковская Лента Новостей



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