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Безработный житель Дновского района украл у женщины велосипед

08.08.2017 13:12 ПЛН, Псков

Сотрудники отделения полиции по Дновскому району задержали гражданина, подозреваемого в краже велосипеда.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по имеющимся данным, вчера из сарая у жилого дома по улице Зеленая в деревне Скугры был похищен велосипед, принадлежащий местной жительнице. В связи с этим она обратилась с заявлением  в полицию.

По данному факту была инициирована проверка. В результате проведенной работы полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 64-летний безработный ранее судимый житель Дновского района. Похищенный велосипед изъят.

Источник: Псковская Лента Новостей



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