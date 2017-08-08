Безработный житель Дновского района украл у женщины велосипед

Сотрудники отделения полиции по Дновскому району задержали гражданина, подозреваемого в краже велосипеда.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по имеющимся данным, вчера из сарая у жилого дома по улице Зеленая в деревне Скугры был похищен велосипед, принадлежащий местной жительнице. В связи с этим она обратилась с заявлением в полицию.

По данному факту была инициирована проверка. В результате проведенной работы полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 64-летний безработный ранее судимый житель Дновского района. Похищенный велосипед изъят.

Источник: Псковская Лента Новостей