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Ночью в Пскове посетители кафе устроили драку

08.08.2017 13:28 ПЛН, Псков

В Пскове сотрудники Росгвардии задержали двух мужчин, устроивших драку в кафе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области, 7 августа около часа ночи находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны Отдела Росгвардии по Псковской области получил сообщение, что из охраняемого объекта – кафе на улице Труда поступил сигнал «Тревога».
 
Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали мужчин. При установлении личности правонарушителей выяснилось, что один из них находится под административным надзором, с ограничением нахождения вне местожительства с 23.00 до 6.00.
 
Подозреваемые доставлены в отдел полиции.
 

Источник: Псковская Лента Новостей



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