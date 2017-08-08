Ночью в Пскове посетители кафе устроили драку

В Пскове сотрудники Росгвардии задержали двух мужчин, устроивших драку в кафе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области, 7 августа около часа ночи находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны Отдела Росгвардии по Псковской области получил сообщение, что из охраняемого объекта – кафе на улице Труда поступил сигнал «Тревога».

Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали мужчин. При установлении личности правонарушителей выяснилось, что один из них находится под административным надзором, с ограничением нахождения вне местожительства с 23.00 до 6.00.

Подозреваемые доставлены в отдел полиции.

Источник: Псковская Лента Новостей