Мент Данила и его лихая тройка-2. Продолжение беспредела

Экс-стражи порядка линейного отделения полиции силой выбивали показания из задержанного псковича, а потом выбросили полуголого в лесу, в 40 километрах от центра города.

Газета «Курьеръ. Псков - Великие Луки» продолжает рассказывать об уголовном деле в отношении Дмитрия Михайлова и Александра Семенова - бывших оперуполномоченных Псковского линейного отдела МВД России на транспорте, а также об Александре Ткаченко, бывшем водителе-сотруднике автохозяйства Псковского ЛО МВД на транспорте, и Данииле Никитине - бывшем начальнике отделения по борьбе с незаконным оборотом оружия и наркотиков отдела уголовного розыска Псковского ЛО МВД РФ на транспорте. Все они были уличены следователями в преступлениях, связанных с вымогательством денег и избиением наших земляков («Данила и его лихая тройка», «КрЪ» №31 от 01.08.2017 г.).

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Источник: Псковская Лента Новостей