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Один месяц в Псковской области будет работать «горячая линия» по нарушениям избирательного законодательства
|Александр Савенко (другие записи автора)
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Чистосердечное признание, или Как псковские политики к Путину взывалиПсковская Лента Новостей представляет текстовую версию авторской программы Александра Савенко «Гонки по вертикали». Напомним, еженедельная передача, посвященная событиям и явлениям региональной политики, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». День добрый! Начинаем еженедельный обзор событий региональной политики - сказание о том, как наши добры-молодцы лазают по скользкому столбу...
Экс-стражи порядка линейного отделения полиции силой выбивали показания из задержанного псковича, а потом выбросили полуголого в лесу, в 40 километрах от центра города.
Газета «Курьеръ. Псков - Великие Луки» продолжает рассказывать об уголовном деле в отношении Дмитрия Михайлова и Александра Семенова - бывших оперуполномоченных Псковского линейного отдела МВД России на транспорте, а также об Александре Ткаченко, бывшем водителе-сотруднике автохозяйства Псковского ЛО МВД на транспорте, и Данииле Никитине - бывшем начальнике отделения по борьбе с незаконным оборотом оружия и наркотиков отдела уголовного розыска Псковского ЛО МВД РФ на транспорте. Все они были уличены следователями в преступлениях, связанных с вымогательством денег и избиением наших земляков («Данила и его лихая тройка», «КрЪ» №31 от 01.08.2017 г.).
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Источник: Псковская Лента Новостей