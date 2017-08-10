Псковские росгвардейцы пресекли хулиганские действия нетрезвого посетителя кафе

В Пскове росгвардейцы пресекли хулиганские действия посетителя кафе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области, находившейся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны Отдела Росгвардии по Псковской области получил сообщение, что из охраняемого объекта - кафе на улице Труда - поступил сигнал «Тревога».

Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого 47 летнего мужчину, который выражался грубой нецензурной бранью в адрес посетителей кафе.

Для привлечения к административной ответственности за мелкое хулиганство гражданин был доставлен в отдел полиции.

Источник: Псковская Лента Новостей