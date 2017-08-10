Псковские росгвардейцы пресекли хулиганские действия нетрезвого посетителя кафе

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Один месяц в Псковской области будет работать «горячая линия» по нарушениям избирательного законодательства
|Денис Кугай (другие записи автора)
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Ржавчина: Степа и копыПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию программы Дениса Кугая. Напомним, его авторский аудио-блог «Ржавчина» выходит по средам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». До «дня тишины» - месяц. По подъездам неторопливо пошли агитаторы. Все как всегда, ничего не меняется. «Денег госдепа» у оппозиции осталось, видимо, немного, и их «наймиты»...
В Пскове росгвардейцы пресекли хулиганские действия посетителя кафе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области, находившейся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны Отдела Росгвардии по Псковской области получил сообщение, что из охраняемого объекта - кафе на улице Труда - поступил сигнал «Тревога».
Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого 47 летнего мужчину, который выражался грубой нецензурной бранью в адрес посетителей кафе.
Для привлечения к административной ответственности за мелкое хулиганство гражданин был доставлен в отдел полиции.
Источник: Псковская Лента Новостей