Директор двух организаций в Великих Луках привлечен к административной ответственности

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Один месяц в Псковской области будет работать «горячая линия» по нарушениям избирательного законодательства
|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
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Тому, кто носит Adidas…Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Сегодня мы в который раз займемся препарированием событий, где пытается скрыться политика. Наша задача - изыскать ее, обнажить нервные окончания и явить их миру во всей первозданной...
Мировым судьей судебного участка № 39 г. Великие Луки Псковской области рассмотрены административные дела в отношении директора ООО «Пик Сервис» и ООО «Варда», возбужденные прокурором г. Великие Луки по ст. 13.11 КоАП РФ. Как сообщает сайт прокуратуры Псковской области, директор организации признан виновным в нарушении установленного законом порядка сбора, хранения и использования информации о гражданах (персональных данных).
В судебном заседании установлено, что в нарушение требований статьи 87 Трудового Кодекса Российской Федерации в ООО «Пик Сервис» и ООО «Варда» отсутствовали локальные акты, устанавливающие Порядок хранения и использования персональных данных работников.
Суд признал виновными директоров указанных организаций в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 13.11 КоАП РФ и подвергнул их наказанию в виде предупреждения.
Источник: Псковская Лента Новостей