Директор двух организаций в Великих Луках привлечен к административной ответственности

Мировым судьей судебного участка № 39 г. Великие Луки Псковской области рассмотрены административные дела в отношении директора ООО «Пик Сервис» и ООО «Варда», возбужденные прокурором г. Великие Луки по ст. 13.11 КоАП РФ. Как сообщает сайт прокуратуры Псковской области, директор организации признан виновным в нарушении установленного законом порядка сбора, хранения и использования информации о гражданах (персональных данных).

В судебном заседании установлено, что в нарушение требований статьи 87 Трудового Кодекса Российской Федерации в ООО «Пик Сервис» и ООО «Варда» отсутствовали локальные акты, устанавливающие Порядок хранения и использования персональных данных работников.

Суд признал виновными директоров указанных организаций в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 13.11 КоАП РФ и подвергнул их наказанию в виде предупреждения.

Источник: Псковская Лента Новостей