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Директор двух организаций в Великих Луках привлечен к административной ответственности

10.08.2017 18:37 ПЛН, Псков

Мировым судьей судебного участка № 39 г. Великие Луки Псковской области рассмотрены административные дела в отношении директора ООО «Пик Сервис» и ООО «Варда», возбужденные прокурором г. Великие Луки по ст. 13.11 КоАП РФ. Как сообщает сайт прокуратуры Псковской области, директор организации признан виновным в нарушении установленного законом порядка сбора, хранения и использования информации о гражданах (персональных данных).   

В судебном заседании установлено, что в нарушение требований  статьи 87 Трудового Кодекса Российской Федерации в ООО «Пик Сервис» и ООО «Варда» отсутствовали локальные акты, устанавливающие Порядок хранения и использования персональных данных работников.

Суд  признал виновными директоров указанных организаций в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 13.11 КоАП РФ и подвергнул их наказанию в виде предупреждения.

Источник: Псковская Лента Новостей



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