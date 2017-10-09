Женщина спрыгнула с центрального моста в Великих Луках и погибла

Общество
До 30 октября политические партии должны сдать в региональный избирком сведения о поступлении и расходовании средств за 3 квартал
|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
|
Куб в кустах, или Подвиг инспектора Бубнова«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева высказывает свое мнение и проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. История, которую я собираюсь вам рассказать, многим уже известна из пабликов псковского штаба Навального....
Утром 9 октября спасатели получили сообщение от очевидца о том, что с центрального моста в Великих Луках в реку Ловать спрыгнула женщина. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, ее удалось вытащить из воды, но, несмотря на попытки ее реанимировать, женщина скончалась.
По предварительным данным, перед тем, как спрыгнуть с моста, женщина бросила в воду верхнюю одежду и сумку.
В настоящее время по факту проводится проверка.
Источник: Псковская Лента Новостей