Женщина спрыгнула с центрального моста в Великих Луках и погибла

Утром 9 октября спасатели получили сообщение от очевидца о том, что с центрального моста в Великих Луках в реку Ловать спрыгнула женщина. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, ее удалось вытащить из воды, но, несмотря на попытки ее реанимировать, женщина скончалась.

По предварительным данным, перед тем, как спрыгнуть с моста, женщина бросила в воду верхнюю одежду и сумку.

В настоящее время по факту проводится проверка.

Источник: Псковская Лента Новостей