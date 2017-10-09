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Женщина спрыгнула с центрального моста в Великих Луках и погибла

Женщина спрыгнула с центрального моста в Великих Луках и погибла

Утром 9 октября спасатели получили сообщение от очевидца о том, что с центрального моста в Великих Луках в реку Ловать спрыгнула женщина. Как сообщили Псковской Ленте...5



Женщина спрыгнула с центрального моста в Великих Луках и погибла

10.10.2017 08:55 ПЛН, Псков

Утром 9 октября спасатели получили сообщение от очевидца о том, что с центрального моста в Великих Луках в реку Ловать спрыгнула женщина. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, ее удалось вытащить из воды, но, несмотря на попытки ее реанимировать, женщина скончалась.

По предварительным данным, перед тем, как спрыгнуть с моста, женщина бросила в воду верхнюю одежду и сумку.

В настоящее время по факту проводится проверка.

Источник: Псковская Лента Новостей



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