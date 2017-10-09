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Два жилых дома сгорели за сутки в Псковской области

10.10.2017 09:04 ПЛН, Псков

Пожары в двух жилых домах произошли за минувшие сутки в Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в 10.16  9 октября спасателям поступил сигнал о возгорании в жилом доме в деревне Деревково в Порховском районе.

В результате пожара  сгорели жилой дом, пристройка к дому и сарай. Причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печи. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 5 человек. 

В 01.10  10 октября сгорел жилой дом на ул. Комсомольской в п. Плюсса. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки на веранде. Спасены 2 соседних дома. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 5 человек. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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