Два жилых дома сгорели за сутки в Псковской области

Общество
До 30 октября политические партии должны сдать в региональный избирком сведения о поступлении и расходовании средств за 3 квартал
|Алексей Голубев (другие записи автора)
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«Не быць скотам!»В Пскове отменили концерт белорусской панк-рок группы «Ляпис Трубецкой», намеченный на 14 марта. Тот факт, что почти все билеты на мероприятие были уже проданы, отчетливо свидетельствует о политических мотивах запрета. А также о том, что независимого частного бизнеса, куда бы не могла влезть своими клешнями государственная система, в России не существует....
Пожары в двух жилых домах произошли за минувшие сутки в Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в 10.16 9 октября спасателям поступил сигнал о возгорании в жилом доме в деревне Деревково в Порховском районе.
В результате пожара сгорели жилой дом, пристройка к дому и сарай. Причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печи. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 5 человек.
В 01.10 10 октября сгорел жилой дом на ул. Комсомольской в п. Плюсса. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки на веранде. Спасены 2 соседних дома. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 5 человек.
Источник: Псковская Лента Новостей