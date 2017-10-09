Великолучанка стала жертвой мошенников, пытаясь сдать квартиру в аренду

Общество
До 30 октября политические партии должны сдать в региональный избирком сведения о поступлении и расходовании средств за 3 квартал
|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
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Куб в кустах, или Подвиг инспектора Бубнова«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева высказывает свое мнение и проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. История, которую я собираюсь вам рассказать, многим уже известна из пабликов псковского штаба Навального....
Великолучанка стала жертвой мошенников. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМВД России по городу Великие Луки, 9 октября жительница Великих Лук 1987 года рождения на сайте в интернете разместила объявление о сдаче квартиры.
Через некоторое время ей позвонил мужчина, которой изъявил желания снять квартиру и даже захотел внести предоплату. Девушка последовала рекомендациям мужчине и продиктовала данные своей карты, после чего с личного счета у нее списали 5500 рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Источник: Псковская Лента Новостей