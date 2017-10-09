Великолучанка стала жертвой мошенников, пытаясь сдать квартиру в аренду

Великолучанка стала жертвой мошенников. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМВД России по городу Великие Луки, 9 октября жительница Великих Лук 1987 года рождения на сайте в интернете разместила объявление о сдаче квартиры.

Через некоторое время ей позвонил мужчина, которой изъявил желания снять квартиру и даже захотел внести предоплату. Девушка последовала рекомендациям мужчине и продиктовала данные своей карты, после чего с личного счета у нее списали 5500 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Источник: Псковская Лента Новостей