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Великолучанка стала жертвой мошенников, пытаясь сдать квартиру в аренду

10.10.2017 10:28 ПЛН, Псков

Великолучанка стала жертвой мошенников. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМВД России по городу Великие Луки, 9 октября  жительница Великих Лук  1987 года рождения на сайте  в интернете разместила объявление  о  сдаче квартиры.

Через некоторое время ей позвонил мужчина, которой изъявил желания снять квартиру и даже захотел внести предоплату. Девушка последовала рекомендациям мужчине и продиктовала данные своей карты,  после чего с личного счета у нее списали  5500 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Источник: Псковская Лента Новостей



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