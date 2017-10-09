Без денег и мобильного телефона, заказанного в интернете, остался великолучанин

Еще в апреле житель Великих Лук 1969 года рождения на сайте в сети Интернет заказал мобильный телефон. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМВД России по г. Великие Луки, после оплаты ему был выслан электронный чек и код, по которому можно отслеживать посылку.

В мае 2017 года великолучанин не дождался своего телефона. Он позвонил операторам и продиктовал код товара, однако ему сообщили, что товара по данному коду нет.

В июне житель города на Ловати выяснил, что сайт продавца вообще заблокирован. Ущерб составил 12 500 рублей.

По данному факту проводится проверка.

Источник: Псковская Лента Новостей