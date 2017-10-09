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Без денег и мобильного телефона, заказанного в интернете, остался великолучанин

10.10.2017 10:51 ПЛН, Псков

Еще в апреле житель Великих Лук 1969 года рождения  на сайте в сети Интернет заказал мобильный телефон. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМВД России по г. Великие Луки, после оплаты ему был выслан электронный чек и  код, по которому  можно отслеживать посылку.

В мае  2017 года великолучанин не дождался  своего телефона. Он позвонил операторам и продиктовал код товара, однако ему сообщили, что товара по данному коду нет. 

В июне житель города на Ловати выяснил, что сайт продавца вообще заблокирован. Ущерб составил 12 500 рублей.

По данному факту проводится  проверка.

Источник: Псковская Лента Новостей



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