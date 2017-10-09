Без денег и мобильного телефона, заказанного в интернете, остался великолучанин

Общество
До 30 октября политические партии должны сдать в региональный избирком сведения о поступлении и расходовании средств за 3 квартал
|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
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Куб в кустах, или Подвиг инспектора Бубнова«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева высказывает свое мнение и проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. История, которую я собираюсь вам рассказать, многим уже известна из пабликов псковского штаба Навального....
Еще в апреле житель Великих Лук 1969 года рождения на сайте в сети Интернет заказал мобильный телефон. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМВД России по г. Великие Луки, после оплаты ему был выслан электронный чек и код, по которому можно отслеживать посылку.
В мае 2017 года великолучанин не дождался своего телефона. Он позвонил операторам и продиктовал код товара, однако ему сообщили, что товара по данному коду нет.
В июне житель города на Ловати выяснил, что сайт продавца вообще заблокирован. Ущерб составил 12 500 рублей.
По данному факту проводится проверка.
Источник: Псковская Лента Новостей